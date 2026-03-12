Беглов встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 марта принял в Смольном уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, сообщила пресс-служба администрации Петербурга. Темой их разговора стал федеральный проект "Переправа", направленный на профилактику деструктивного поведения среди подростков. Петербург станет одним из десяти регионов, присоединившихся к проекту. Северная столица станет ресурсным центром для других субъектов.

"Мы запускаем новый проект под названием „Переправа". Он направлен на профилактику деструктивного поведения подростков. Мы его будем реализовывать в 10 субъектах Российской Федерации. Санкт‑Петербург готов поддержать нашу инициативу и станет ресурсным центром для других субъектов. В городе есть интересная инфраструктура, которая помогает ребятам проводить своё свободное время с пользой", – приводит слова омбудсмена пресс-служба Смольного.

Беглов полагает, что пилотный проект сможет помочь чиновникам проработать новые способы решения сегодняшних вопросов социальной политики.

Глава города рассказал Львовой-Беловой о мерах поддержки несовершеннолетних и семей, которые реализуются на территории Петербурга, а также погрузил ее в детали работы городских социальных учреждений, занимающихся профилактикой семейного неблагополучия и сиротства.

Константин Леньков / Фото: Смольный