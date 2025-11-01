Школьник пытался поджечь полицейские автомобили в Красногвардейском районе

Правоохранительные органы задержали в Петербурге 13-летнего школьника с канистрой бензина. Юноша 31 октября пытался поджечь автомобили силовиков возле отдела полиции. На него возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК). Он передан следователям. Школьник решился на противоправные действия под влиянием мошенников из интернета. Все началось после знакомства в сети с девочкой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил, что его новая подруга – гражданка Украины. Пугая школьника тем, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец предложил ему в качестве альтернативного варианта совершить поджог полицейских автомобилей и перевел ему для этих целей 2500 рублей на покупку бензина", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В СК сообщили также о возбуждении уголовного дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК). Следователи изучили места происшествий. Сейчас проводится комплекс следственных действий.

Кроме того, следователи возбудили дело по такой же статье в отношении еще одного 13-летнего мальчика, который пытался поджечь отдел полиции на улице Кораблестроителей.

Ранее в Петербурге суд арестовал блогершу, которая предприняла попытку поджога ворот здания МВД в Купчино. Она также действовала по наводке мошенников. Ей вменяют покушение на теракт.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру