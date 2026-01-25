Следком начал доследственную проверку в петербургской школе из-за работника с туберкулезом

Петербургские следователи начали доследственную проверку из-за выявленного туберкулеза у повара из школы № 575 в Приморском районе. В ведомстве узнали об инциденте из средств массовой информации, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу вечером 25 января.

"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что в одну из школ Приморского района Санкт-Петербурга на работу в буфет приняли работника с заболеванием, препятствующим осуществлению деятельности", — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее о санитарно-эпидемиологическом расследовании в школе заявили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. Реакция надзорных ведомств появилась после того, как о ситуации рассказала в соцсетях глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Позже в Смольном, в частности комитет по здравоохранению, подтвердили информацию о поваре, у которого обнаружили туберкулез.

Глава Приморского района Богдан Заставный в соцсетях заявил, что руководство школы узнало о болезни сотрудника ещё 19 января, почти за неделю до того, как об этом сообщила Мизулина. По его информации, туберкулез обнаружили у сотрудницы подрядной организации, которая занималась мытьем посуды. Заставный заявил, что в течение недели в школе проводились все запланированные исследования совместно с профильными службами. Глава района добавил, что ситуация находится на его личном контроле.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру