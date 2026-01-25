ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
25 января 2026, 16:07

В петербургской школе у повара обнаружили туберкулез

В петербургской школе у повара обнаружили туберкулез

У повара в школе № 575 в Приморском районе выявили туберкулез, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своих соцсетях. Об этом ей сообщили петербургские школьники. В комитете по здравоохранению журналистам информацию о заболевшем сотруднике подтвердили. 

"Фонтанка" со ссылкой на комитет по здравоохранению отмечает, что работник образовательного учреждения госпитализирован. Сейчас проводится обследование школьников. 

Закрывать школу на карантин не собираются, поскольку туберкулез не относится к карантинной инфекциии. 

"Дезинфекция проведена, ситуация на контроле у Роспотребнадзора. Ни от кого ничего не скрывается. Возможно, слухи рождаются у родителей из-за недостатка информации", – приводит "Фонтанка" слова главного фтизиатра комитета по здравоохранению, главного врача ГПТД Александра Пантелеева. Ранее в соцсетях сообщалось, что руководство школы якобы хочет умолчать о происшествии. 

Константин Леньков


