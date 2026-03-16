Новости 16 марта 2026, 14:50

"Газпром" запустил производство холодильников на бывшем заводе Bosch

ООО "БСХ Бытовые приборы" в 2025 году возобновило производство кухонной бытовой техники в Петербурге, сообщили РБК со ссылкой на финансовую отчетность предприятия. Ранее на заводе в Стрельне производилась продукция немецкого бренда Bosch. С 2024 предприятие принадлежит компании "Газпром бытовые системы" — дочерней компании ПАО "Газпром". За 2025 год предприятие получило более 192 млн рублей прибыли, при этом в прошлом году убыток компании составил 1,7 млрд рублей. 

Выпуск бытовой техники стартовал на петербургском предприятии в мае 2025 года. Сейчас компания производит более 30 моделей холодильников под собственной торговой маркой Darina, а также под брендами Weissgauff, Kuppersberg и другими. Первыми продукцию предприятия закупили магазины "М.Видео-Эльдорадо" и DNS.

С мая 2025 года на заводе выпустили 30 тысяч холодильников. В 2026 году предприятие планирует расширить производство до 100 тысяч холодильников, а в 2027-м — до 220 тысяч.

Компания "Газпром бытовые системы" также выпускает бытовое газовое оборудование и электрические плиты.

В марте "Интерфакс" заявил, что в Петербурге начнут изготавливать взорванный табак. Производством займется компания, которая раньше была дочерним предприятием британского концерна British American Tobacco. 

Дарья Нехорошева


