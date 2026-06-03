В Петербурге откроют центр беспилотных и роботизированных систем

Центр беспилотных и роботизированных систем появится в Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов во время интервью с ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что системы будут работать в воздухе, на воде и на суше. Центр откроют на базе технопарка Петербурга, где с 2024 года проходят испытания беспилотных авиационных систем.

По словам губернатора, в городе более 70 компаний производят беспилотные аппараты. Треть российских предприятий выпускают беспилотные системы на заводах Петербурга, добавил Беглов.

"В Петербурге сформировалась полноценная отрасль, от разработки до применения беспилотных систем. Наши технические вузы обеспечивают ее кадрами по таким направлениям, как авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация, механика и математическое моделирование, фотоника и оптоинформатика, конструирование и технология электронных средств", - отметил глава города.

Петербург в конце февраля вошел в тройку регионов-лидеров по числу производителей, выпускающих беспилотные авиационные системы. Северную столицу опередили только Москва и Московская область.

В январе Смольный начал готовить площадку для тестирования БПЛА в Кронштадте. Предполагалось, что полигон будут использовать для проведения летных, функциональных и эксплуатационных испытаний беспилотных авиационных систем.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру