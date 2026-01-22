ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 января 2026

Смольный готовит площадку для тестирования БПЛА в Кронштадте

На площадке Особой экономической зоны в Кронштадте может появиться полигон для испытания беспилотных систем, заявил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов в интервью ТАСС. Ее могут разместить на территории аэродрома "Бычье поле" после передачи участка  АО "Технопарк Санкт-Петербурга". Сейчас Смольный ведет переговоры с будущими резидентами планируемой ОЭЗ.

"Передача аэродрома "Бычье поле" Технопарку позволит сформировать специализированный испытательный полигон, предназначенный для проведения летных, функциональных и эксплуатационных испытаний беспилотных авиационных систем, а также для выполнения демонстрационных полетов, опытной эксплуатации, соревнований в сфере БАС и испытаний робототехнических комплексов", – рассказал Ситов. 

В случае реализации проекта участок аэродрома будет использоваться в интересах Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. 

Само создание Особой экономической зоны в Кронштадте станет возможным только после подачи заявки в Минэкономразвития и предварительного одобрения ведомства. После этого этапа власти смогут приступить к активной стадии переговоров и планировке территорий. В интервью Ситов отметил, что в Петербурге производятся весь спектр беспилотных машин, в том числе крупные безэкипажные суда. 

Ранее в Смольном рассказывали, что общая выручка предприятий в рамках петербургской ОЭЗ за 20 лет составила более 560 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото: Смольный


