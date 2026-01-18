За 20 лет выручка ОЭЗ в Петербурге превысила 560 млрд рублей

Совокупный объем выручки компаний-резидентов Особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Санкт‑Петербург" составила более 560 млрд рублей. Сейчас на площадке работают 67 компаний, на которых в сумме трудоустроены около восьми тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба администрации Петербурга по случаю 20 летия ОЭЗ.

За эти годы компании ОЭЗ заплатили налогов в бюджет Петербурга свыше 30 млрд рублей. Общий объем поступлений в бюджеты различных уровней составляет 108 млрд рублей.

"За прошедшие со времени основания годы Особая экономическая зона "Санкт‑Петербург" стала настоящей территорией инноваций, доказала свою эффективность и обрела достойное место на инвестиционной карте города. Здесь внедряются передовые технологии и разработки, создаются высокопроизводительные рабочие места для петербуржцев", – говорится в обращении губернатора Александра Беглова к директору АО ОЭЗ "Санкт‑Петербург" Тамаре Рондалевой.

Соглашение о создании особой экономической зоны подписано 18 января 2006 года между властями Петербурга и Министерством экономического развития России. Сейчас в городе работают две площадки: "Нойдорф" и "Новоорловская". Смольный намерен в скором времени ввести в эксплуатацию еще две площадки: "Парнас" и "Шушары".

