Собянин анонсировал сокращения госслужащих в Москве ради экономии

К началу лета в Москве сократят 15 % государственных служащих в исполнительных органах власти города, сообщил 4 марта мэр столицы Сергей Собянин. Сделают это с целью оптимизации расходов бюджета.

"Приняли решение до 1 июня 2026 года сократить на 15 процентов численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции", — говорится в сообщении Собянина на сайте мэрии Москвы.

Как отмечается, под сокращения не попадут сотрудники учреждений из социальной сферы.

По итогам первых двух месяцев 2026 года рост доходов Москвы составил 2 %, что ниже запланированных при формировании бюджета 6,5 %. Сокращения персонала и оптимизация на 10 % расходов на финансирование инвестпрограммы призваны сбалансировать бюджет города.

Приоритетными для столичной мэрии обозначены выполнение социальных обязательств перед горожанами, содействие Минобороны и поддержка военнослужащих и членов их семей.

Ранее в среду Мурманская областная дума приняла закон о снижении числа депутатских мандатов с 32 до 28 в следующем созыве. Авторы инициативы из фракции "Единая Россия" говорили, что стремятся повысить эффективность расходов бюджета. По их мнению, уменьшение количества депутатов не отразится на законотворческой деятельности и представительстве местных жителей в региональном парламенте.

Андрей Казарлыга / Фото: Сергей Собянин