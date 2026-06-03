Что представил Петербург на стенде в рамках ПМЭФ

В 2026 году на стенде Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума представлены как новички, так и компании, уже ранее бывшие участниками мероприятия. Ключевая тема стенда обозначена как "Санкт‑Петербург — столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции".

На стенде представлены автомобили Lada Iskra и Geely J6. Последнюю представляет гостям мероприятия человекоподобный робот, который рассказывает о модели. Компания "Ростех" установила модель ядерного реактора, "Геоскан" — прототип небольшого дрона, предназначенного для работы в труднодоступных и опасных для человека местах, например, в шахтах.

Императорский фарфоровый завод выступил в коллаборации с компанией "Индутех". На стенде представлена история первого предприятия, начиная с его открытия в 1744 году. Рядом представлена роборука "Индутеха", с помощью которой можно выявлять скрытые дефекты в продукции фарфорового завода.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" представила интерактивную арку, датчики в которой реагируют на движения и касания. Сама арка состоит из четырех частей, которые символизируют четыре площадки ОЭС.

Как и в 2025 году, на стенде представлена продукция компании "Бионика 2.0", которая занимается изготовлением протезов. В частности, в ее изделиях нуждаются участники СВО. Один из военнослужащих также присутствует на стенде компании.

Площадку украшает крупное панно с изображением зеленого каркаса Петербурга, на которой представлены городские леса, особо охраняемые природные территории и лесопарки. Также на стенде можно рассмотреть макеты Большого Смоленского моста, комплекса "Крестов и автобусного парка в промзоне "Каменка".

ПМЭФ традиционно проходит на территории "Экспофорума", он стартовал утром 3 июня. Работа форума продлится до субботы, 6 июня.





















Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру