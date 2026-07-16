Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Национальный мессенджер "Макс" и приложение социальной сети "ВКонтакте" стали недоступны для скачивания в магазине онлайн-приложений Google Play, сообщила 16 июля пресс-служба компании VK. В корпорации заявили, что ранее установленные сервисы продолжают работать без ограничений, а обновления платформ доступны пользователям через другие площадки. Причины удаления в пресс-службе VK не сообщили.

"Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", — говорится в сообщении.

Из Google Play также исчезли сервисы "Одноклассники", "Дзен", Mail.ru, "VK Мессенджер", VK Видео", "VK Музыка" и приложение голосового помощника "Маруся", принадлежащие холдингу VK.

Позже пользователи "ВКонтакте" получили уведомления с предложением перейти с домена vk.com на vk.ru. В компании объяснили это техническими особенностями работы сайта и заявили, что новый адрес "всегда доступен" и может открываться быстрее. Аналогичное уведомление получил корреспондент ЗАКС.Ру.

Сегодня VK продала приложение RuStore генеральному директору компании-разработчика магазина приложений Дмитрию Панкрушеву. Стоимость сделки раскрывать не стали.

В июне корпорация Apple удалила из своего магазина App Store мессенджер "Макс", "ВКонтакте", "Дзен", "VK Видео", "VK Мессенджер", "VK Музыка", "VK Знакомства" и "Одноклассники". После этого пользователи потеряли возможность получать push-уведомления из удаленных сервисов и устанавливать их обновления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти намерены связаться с Apple по этому вопросу. Минцифры России также направило в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой проверить соблюдение компанией российских требований.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру