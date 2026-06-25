Из AppStore удалили приложения VK

Компания Apple 25 июня удалила из магазина приложений AppStore все сервисы компании VK, включая саму соцсеть, сообщило РИА Новости. Приложения VK недоступны для скачивания и обновления. Уже установленные сервисы продолжают работать на устройствах Apple, при этом пользователи iOS не получают уведомления о новых сообщениях.

Среди приложений, недоступных для скачивания, оказались "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Юла", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы", "VK Почта" и "Одноклассники".

В компании подчеркнули, что основной функционал приложения соцсети работает стабильно. Также представители компании добавили, что корпорация Apple ввела ограничения без предупреждения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал удаление приложений VK из AppStore. Он отметил, что решение компании Apple создаст неудобства не только россиянам, но всем русскоязычным пользователям.

"Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple," - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В начале июня из AppStore удалили мессенджер MAX. Пользователи Apple перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках. Во время Петербургского международного экономического форума глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ему ничего не известно о причинах такого решения.

Дарья Нехорошева