Шадаев прокомментировал удаление MAX из App Store на ПМЭФ

Во время Петербургского международного экономического форума 4 июня глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев высказался об удалении мессенджера MAX из App Store. По его словам, Минцифры неизвестно, почему представители Apple приняли это решение. Также Шадаев отметил, что в национальном мессенджере ежедневно общаются 60 млн человек, примерно 25-30% из них пользуются устройствами Apple.

"Вчерашнее событие: компания Apple убирает приложение MAX из AppStore. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений", - заявил Шадаев (цитата по "Интерфакс").

Кроме того, 4 июня пользователи Apple перестали получать уведомления о новых сообщениях и звонках в MAX. Представители мессенджера порекомендовали россиянам регулярно заходить в приложение, чтобы не пропустить важную информацию. Также пользователям Apple нужно сохранить приложение MAX на смартфоне. В случае удаления повторно установить национальный мессенджер пока невозможно.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру