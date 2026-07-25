В День ВМФ три моста окрасятся в цвета триколора

Три моста в Петербурге окрасятся в бело-сине-красные цвета в честь празднования Дня Военно-Морского флота, сообщили 25 июля в администрации губернатора. Также в праздничный день дважды зажгут огни на Ростральных колоннах.

Подсветка в цветах российского флага украсит Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Она будет действовать с 22:10 воскресенья, 26 июля, по 03:55 понедельника, 27 июля.

Непосредственно в праздничный день, 26 июля, дважды зажгут факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова. Это произойдет утром с 08:45 до 11:45 и вечером с 21:00 до 23:00.

"330-летняя история российского флота — это героический путь от первых кораблей, построенных по указанию Петра I, до формирования одной из сильнейших морских сил мира. Для Петербурга — морской столицы России — это всегда особый праздник", — заявил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге нередко меняют подсветку мостов в честь различных праздников. Так, на День защитника Отечества 23 февраля три переправы сияли в цветах триколора. До этого в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда мосты окрашивались в цвета ленты Ленинградской Победы.

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный