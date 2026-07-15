Суд в Москве оставил петербургского бизнесмена Илью Трабера в СИЗО

Московский городской суд 15 июля оставил под арестом петербургского бизнесмена Илью Трабера, сообщает канал "Осторожно, новости". Заседание по рассмотрению жалобы прошло в закрытом режиме из-за намерения стороны защиты предпринимателя огласить медицинские сведения.

В середине июня Трабера задержали в Петербурге и провели обыски в его загородном доме в Ленинградской области и офисе на Старорусской улице. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК). После Басманный районный суд Москвы арестовал предпринимателя арестовали на два месяца.

Тогда городские СМИ писали, что Трабер проходит фигурантом по уголовному делу об убийстве муниципального депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. По версии следователей, вечером 24 октября 2020 года неизвестный снайпер выстрелил в мундепа в поселке Великое под Выборгом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру