Фонтанка: ФСБ задержала в Петербурге бизнесмена Илью Трабера

Сотрудники Центрального аппарата ФСБ задержали в Петербурге известного предпринимателя Илью Трабера, сообщила 17 июня "Фонтанка". По информации издания, утром силовики явились с обысками в загородный дом предпринимателя в Ленинградской области, в офис на Старорусской улице, а также в некоторые предприятия.

Задержание и обыски прошли в рамках уголовного дела, его подробности неизвестны. Как пишет "Фонтанка", оно находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета. Допрашивать предпринимателя будут в Москве. Также издание сообщает, что, помимо Трабера, был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко.

Траберу 75 лет, он считается одним из самых заметных предпринимателей Петербурга. Свою деятельность в коммерции начинал в конце 1980-х годов. Занимался антиквариатом, затем — топливным и портовым бизнесом. После начала СВО выступил одним из соучредителей фонда "Ленинградский рубеж", созданного в Ленобласти для поддержки военнослужащих.

UPD: В новости о задержании Трабера издание упомянуло уголовное дело об убийстве выборгского депутата и коммерсанта Александра Петрова, произошедшем в октябре 2020 года. Тело бизнесмена с пулевым ранением нашли на его участке в поселке Великое. По версии силовиков, в него стрелял снайпер с противоположного берега реки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру