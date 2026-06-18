Суд в Москве арестовал бизнесмена Илью Трабера на два месяца

Басманный районный суд Москвы 17 июня арестовал на два месяца петербургского бизнесмена Илью Трабера, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), утверждает информагенство.

По информации ТАСС, в рамках данного уголовного дела суд также арестовал на два месяца двукратного чемпиона по боксу Алисултана Надирбегова. Его обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия, пишет информагентство.

Накануне городские СМИ сообщили, что Трабера задержали в Петербурге. Его доставили в Москву для проведения следственных действий. В материалах журналистов упоминается уголовное дело об убийстве муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. По версии следствия, вечером 24 октября 2020 года неизвестный застрелил предпринимателя в поселке Великое под Выборгом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру