Суд прекратит дело об обрушении дома на Большой Зелениной из-за сроков давности

Уголовное дело об обрушении дома №1/44 по Большой Зелениной улице планируют прекратить в связи с истечением сроков давности, сообщила 4 августа "Фонтанка" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву. Материалы поступили в Петроградский районный суд за два рабочих дня до истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

Обвиняемым по делу проходит генеральный директор ООО "Стройпроект" Александр Костылев. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при капитальном ремонте здания, повлекшем обрушение несущих конструкций.

Против Костылева в июле 2026 года завели второе уголовное дело, по которому его до 28 сентября отправили под домашний арест по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). По версии следствия, халатность при капитальном ремонте дома на Большой Зелениной улице привела к гибели рабочего, труп которого фигурант пытался скрыть.

По данным "Фонтанки", уголовное дело 2024 года поступило в суд 30 июля 2026 года, когда задержали Костылева за сокрытие смерти строителя. Тело рабочего нашел случайный прохожий в лесополосе у реки Сестры.

Ранее глава фонда капитального ремонта Леонид Вишневский говорил, что жители дома по Большой Зелениной смогут вернуться в квартиры до конца 2026 года.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру