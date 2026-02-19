Жильцы смогут вернуться в дом на Большой Зелениной до конца 2026 года

На пресс-конференции в "Интерфаксе" глава фонда капитального ремонта Леонид Вишневский предположил, что первые собственники смогут вернуться в частично обрушившийся дом № 1 по Большой Зелениной улице уже до конца 2026 года, сообщила "Фонтанка". Сейчас на объекте проходят бетонные работы и заливка перекрытий.

"Задача у нас амбициозная: чтобы до конца года постараться всё-таки уже и часть людей заселить в этот дом. <...> Мы обследовали и силами управляющей компании, и ФКР уже каждый угол. Поэтому уже понятно, какие усиления необходимо сделать", — заявил Вишневский.

По словам руководителя ФКР, в доме еще не проведены отделочные работы по восстановлению перегородок и инженерных систем. Вишневский отметил, что строители ремонтируют этажи постепенно и в процессе обнаруживают новые проблемы, требующие решения. На вопрос о точной дате завершения всех работ на объекте Вишневский не ответил.

Глава ФКР также упомянул, что автомобилисты могут проезжать возле стройки по Малому проспекту Петроградской стороны, однако полностью восстановить движение можно будет только после окончания работ. Вишневский извинился перед горожанами за неудобства и подчеркнул, что ситуация с домом на Большой Зелениной "не рядовая".

В августе 2024 года на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы частично обрушился дом. Инцидент произошел после того, как в здании устроили капитальный ремонт. Гендиректору строительной предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру