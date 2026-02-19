Беглов и Бельский поздравили военных в Мариинском дворце

Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский поздравили в Мариинском дворце петербургских ветеранов, офицеров, кадетов и курсантов с наступающим Днем защитника Отечества, сообщили на сайте Смольного 19 февраля. Глава города вручил сотрудникам военных вузов Петербурга благодарности за вклад в обучение специалистов.

"Этот праздник объединяет все поколения — всех, кто служил, служит и будет служить Родине. Очень важно, что в нашем городе существует связь поколений <...> В этот день от имени всех петербуржцев хочу сказать "Спасибо!" нашим ветеранам. Вы — пример служения Отечеству и верности долгу", - сказал губернатор.

Для гостей выступили солистка театра Музыкальной комедии Анастасия Вишневская, государственный ансамбль танца "Барыня", солист "Петербург-концерта" Петр Захаров, вокальный дуэт "Братья-славяне" и другие артисты.

Смольный активно проводит мероприятия и акции в преддверии 23 февраля. Ранее Беглов вручил ветеранам боевых действий документы на новые квартиры. Также губернатор встретился с участниками СВО в НИИ имени Джанелидзе.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный