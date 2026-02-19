Потапенко не нашел нарушений в Апраксином дворе

Вице-губернатор Игорь Потапенко 19 февраля проверил эффективность работы комитета по вопросам законности по борьбе с нелегальной торговлей, сообщили в ведомстве. По итогам поездки чиновник отметил, что борьба с незаконными бизнесом привела к устойчивым положительным результатам.

В ходе объезда Потапенко наведался в Апраксин двор, который ранее считался главной точкой притяжения подпольной торговли, рассказали в комитете. По наблюдениям участников рейда, к настоящему времени ситуацию удалось исправить в лучшую сторону. Причиной этого назвали постоянный мониторинг территории, в том числе с использованием системы "Безопасный город".

"Это позволило не только ликвидировать нелегальную торговлю в павильонах и освободить самовольно занятые земельные участки, но и главное – не допустить возврата нарушителей. Сегодня выявленные нарушения носят исключительно единичный характер и оперативно пресекаются", – отметил заместитель начальника отдела контроля комитета Евгений Петров.

Также вице-губернатор и сотрудники ведомства побывали у Исаакиевского собора и на стрелке Васильевского острова. В этих точках нарушители нелегально торговали кофе из автомобилей. Все точки незаконной торговли удалось ликвидировать.

Потапенко поручил продолжать борьбу с подпольным бизнесом и подчеркнул, что наведение порядка в городе должно быть системным и непрерывным.

Ранее коллега Потапенко, вице-губернатор Алексей Корабельников отмечал необходимость борьбы с нелегальной торговлей. В ходе прямой линии летом 2025 года он назвал одной из главных задач Смольного искоренение незаконных торговых лавок с Невского проспекта.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру