Суд конфисковал активы экс-депутата Госдумы Вороновского на 23,3 млрд рублей

Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства 23,3 млрд рублей, написал "Коммерсантъ" 19 февраля. Ранее они принадлежали бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, которого подозревают в участии в коррупционных схемах.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на материалы дела, Вороновский с соучастниками мог получить незаконный доход в размере 2,8 млрд рублей. Ответчиками по иску также выступают депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Переверзев и другие. Всего в деле фигурируют 30 человек, уточняет "Коммерсантъ".

По мнению Генпрокуратуры, Вороновский мог отдавать муниципальные контракты вразрез с результатами конкурсов. С 2015 по 2017 год он возглавлял департамент транспорта и министерство транспорта Краснодарского края.

В ноябре 2025 года Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности в связи с возбужденным уголовным делом. Позже он был лишен мандата. В декабре 2025 года уже бывшего депутата арестовал Басманный районный суд Москвы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру