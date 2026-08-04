Экс-глава ЦУР Никитина заявила о готовности к допросу

Бывший руководитель Центра управления регионом и экс-спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина 4 августа заявила о готовности дать показания по делу о растрате средств телеканала "Санкт-Петербург", передает МР7. Соответствующее заявление она сделала на заседании Петроградского районного суда.

По данным издания, на заседании прокурор продолжила оглашать письменные материалы дела. Суд исследовал протоколы осмотра, выписки о перечислении денежных средств фигурантами и связанных с ними организаций, документы об их трудоустройстве, должностные инструкции, а также образцы почерка обвиняемых.

В конце заседания Никитина через своего адвоката заявила о готовности быть допрошенной. Судья Ирина Гречишко пояснила, что соответствующее ходатайство может быть рассмотрено на следующем заседании, которое назначено на 20 августа. На нем также планируется допрос свидетелей.

Дело о растрате бюджетных средств телеканала "Санкт-Петербург" начали рассматривать 30 июля. На первом заседании Никитина не признала свою вину. Вместе с ней обвиняемыми по делу проходят ее супруг Сергей Кожокар, бывший генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Борис Петров, экс-замдиректора ГАТР Сергей Сыров и блогер Николай Камнев. Производство по делу в отношении бывшего главы телеканала и экс-депутата Законодательного собрания Александра Малькевича приостановленного после его отправки в зону специальной военной операции.

Никитина и Камнев проходят обвиняемыми по статьям о легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Кожокару вменяют легализацию, другим фигурантам дела — растрату. Поводом для уголовного дела стало перечисление в 2020–2021 годах порядка 37,2 млн рублей из бюджета телеканала фонду "Новые медиа" за освещение деятельности Смольного в соцсетях. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме, несмотря на их полную оплату.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру