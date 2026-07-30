Экс-глава ЦУР Никитина не признала вину в растрате средств "Санкт-Петербурга"

Бывшая глава Центра управления регионом и экс-спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина не признала вину в растрате и отмывании средств телеканала "Санкт-Петербург", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заявление прозвучало 30 июля в Петроградском районном суде на первом заседании по существу дела о хищении 37,2 млн рублей. О непризнании вины также заявили еще трое обвиняемых, а один признал вину частично.

Никитина отрицает вину

Помимо Никитиной, на скамье подсудимых оказались ее супруг Сергей Кожокар, бывший глава телеканала Борис Петров, экс-замдиректора ГАТР Сергей Сыров и блогер Николай Камнев. На заседании отсутствовал еще один фигурант — экс-глава "Санкт-Петербурга" и бывший депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Производство по его делу приостановлено из-за отправки экс-парламентария в зону СВО. Ранее Малькевич неоднократно заявлял о своей невиновности.

Никитина и Камнев обвиняются в отмывании средств в особо крупном размере (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1) и в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кожокара обвиняют в отмывании, остальных фигурантов — в растрате. Причиной для разбирательства стало перечисление в 2020-2021 годах 37,2 млн рублей из бюджета телеканала фонду "Новые медиа" на освещение деятельности Смольного в социальных сетях. По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме, однако оплачены целиком.

— Не признаю виновной в двух преступлениях, — заявила Никитина на заседании.

В своем выступлении она заявила, что средства телеканала тратились на размещение в соцсетях "необходимой городу информации", в первую очередь об ограничениях в период пандемии коронавируса. К этому она добавила, что не определяла сумму договоров и никаких рекомендаций на этот счет не давала. О том, что контракты заключались с нарушением конкурсных процедур, она якобы узнала уже во время ознакомления с материалами дела. Участие в легализации денежных средств она также отрицала.

— Получение денежных средств в наличной форме было необходимо, чтобы расплатиться с блогерами и владельцами групп для размещения информации. Цели маскировки источника происхождения денег у меня не было, тем более учитывая, что у меня и не возникало сомнений в законности происхождения денежных средств, — заявила Никитина суду.

О чем говорили другие обвиняемые

Блогер Камнев частично признал вину по обвинению в растрате, но не согласился с квалификацией обвинения. По мнению фигуранта, в его случае правильнее было бы говорить о пособничестве. Вину в легализации средств он не признал.

По версии Камнева, все поставленные перед ним задачи были выполнены, а отчеты о проведении работ не были фиктивными, просто в них не была отражена вся информация. Это он мотивировал нежеланием допустить утечку информации о размещении постов в частных и федеральных каналах в соцсетях.

— Владельцы каналов, с одной стороны, не хотели бы, чтобы это стало известно. С другой стороны, заказчик был категорически против того, чтобы стало известно, что размещаемая информация, она как бы имеет отношение к государственной власти. [...] То есть мне было запрещено подавать полный отчет, — заявил блогер.

Петров заявил суду, что признает себя виновным лишь в подписании договора без тендера. Свои действия он объяснил сложной ситуацией, с которой город столкнулся во время пандемии.

— Я выполнял поручения вице-губернатора [Ирины] Потехиной, — заявил бывший глава телеканала и добавил, что ни в какой преступной группе не состоял.

Сыров и Кожокар также заявили о непризнании вины. При этом Сыров отметил, что изложенные в обвинительном заключении события действительно происходили, но не согласился с их интерпретацией следствием. Кожокар был предельно лаконичен, он заявил лишь, что не признает вину в полном объеме.

Что вменяют фигурантам

Также на заседании огласили обвинительное заключение по делу. По версии следствия, не позднее марта 2020 года Никитина организовала сплоченную преступную группу, в которую вовлекла Камнева, которого в СК считают фактическим главой фонда "Новые медиа", Петрова и Сырова.

Фонд взялся адаптировать для социальных сетей контент телеканала. В 2020 году организация должна была выпустить 13,7 тысячи постов за 16,4 млн рублей. При этом, как заявила прокурор, фактически следствие насчитало немногим более 1,5 тысячи публикаций с адаптированным контентом телеканала. В 2021 году, уже при новом главе канала Малькевиче, был заключен контракт на 20,76 млн рублей, по которому фонд обязался выпустить 28,8 тысячи публикаций. Фактически же свет увидели 2,86 тысячи публикаций, зачитывала на заседании прокурор. При этом, по ее словам, в обоих случаях средства переводились якобы за полностью выполненные работы. Общая сумма легализованных средств, по версии СК, могла составить 34,7 млн рублей.

Отдельно в документе уточнялось, что фигуранты "предусмотрели меры конспирации, предполагающие общение между участниками преступной группы посредством программ быстрого обмена сообщениями в сети Интернет, которые применяются с технологиями сквозного шифрования". Речь шла об общении в мессенджерах Telegram и WhatsApp*.

О возбуждении уголовного дела стало известно в октябре 2025 года. Никитина, Сыров и Камнев содержатся в СИЗО, Кожокару и Петрову избраны меры пресечения, не связанные с нахождением под стражей. Суд зарегистрировал дело в конце апреля.

Следующее заседание по делу состоится 4 августа. На нем планируют исследовать письменные доказательства.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру