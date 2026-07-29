Прокуратура хочет оспорить контракт на создание сада-трансформера в Кронштадте

Петербургская прокуратура потребовала признать недействительным контракт между администрацией Кронштадтского района и компанией "Базис", обратил 29 июля внимание канал Agenda. Иск прокуратуры принят к производству 27 июля Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области, следует из данных картотеки суда.

Судя по данным портала госзакупок, единственный контракт районной администрации и компании "Базис" был заключен в июле 2023 года, он касался создания сада-трансформера на Якорной площади. Стоимость работ составила 52,7 млн рублей. Тогда районные власти хотели завершить благоустройство площади ко Дню Военно-морского флота.

По информации "Фонтанки", вопросы у прокуратуры возникли не к подрядчику контракта, а к заказчику, поскольку договор заключили с единственным поставщиком без проведения конкурентных торгов. Администрация Кронштадтского района сослалась на норму закона, позволяющую отказаться от конкурсной процедуры при чрезвычайных обстоятельствах, авариях, непреодолимой силе или иных ситуациях, исключающих проведение открытого тендера. По данным издания, районные власти объясняли такой способ закупки сжатыми сроками: средства на создание сада-трансформера поступили в распоряжение чиновников незадолго до Дня ВМФ. Однако прокуратура Петербурга не сочла эти обстоятельства достаточным основанием для заключения контракта с единственным поставщиком, отмечает издание. Надзорное ведомство считает, что в данном случае районные власти должны были придерживаться стандартной конкурсной процедуры.

Кроме того, по данным "Фонтанки", после создания сада-трансформера в Кронштадте в октябре 2023 года полиция возбудила уголовное дело о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК). По версии следствия, во время определения стоимости контракта на создание объекта использовались сфабрикованные коммерческие предложения. Также правоохранители вменяют неназванным сотрудникам администрации Кронштадта и компании "Базис" мошенничество в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК) из-за возможного хищения средств, предусмотренных на исполнение контракта, утверждает издание.

Сад-трансформер в Кронштадте впервые разбили в 2023 году. Впоследствии его размещали на Якорной площади каждый год, однако в 2026 году от этой идеи отказались. По словам главы комитет по благоустройству Сергея Петриченко, сад-трансформер не стали разбивать после обращения моряков, просивших оставить площадь для проведения мероприятий.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный