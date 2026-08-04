Кандидаты от СР и НЛ обжалуют отказы в регистрации на выборы в ЗакС

Петербургский городской суд зарегистрировал административные иски об оспаривании решений территориальных избирательных комиссий №34 и №8, поданных выдвиженцами Александром Лысовым ("Справедливая Россия") и Евгением Жаровым ("Новые люди"), сообщила 4 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истцы просят признать решения теризбиркомов об отказе в регистрации на выборы в Законодательное собрание незаконными и отменить их. Судебные заседания назначены на 5 августа.

Иски Лысова и Жарова зарегистрировали еще 31 июля. Лысов планировал баллотироваться в петербургский парламент по одномандатному округу №11. Заинтересованным лицом по его делу выступает региональное отделение партии "Справедливая Россия". В иске указано, что основанием для отказа стало отсутствие справки об открытии специального избирательного счета, выданной филиалом банка "Сбербанк". При этом истец утверждает, что представил полный комплект документов.

Жаров собирался баллотироваться по избирательному округу №19. Ему теризбирком отказал в регистрации, сославшись на наличие у кандидата иностранных ценных бумаг. Сам Жаров утверждает, что на момент подачи документов он не имел объективной возможности ликвидировать зарубежные финансовые инструменты из-за санкций, о чем письменно уведомил комиссию. Он также сообщил избиркому, что не имеет счетов или вкладов в зарубежных банках.

Также в Горсуде 5 августа рассмотрят иск кандидата от ЛДПР Владимира Осмоловского об отмене регистрации "яблочника" Дмитрия Хорзова. Кандидат от ЛДПР считает, что представленные Хорзовым документы не являются подтверждением отсутствия у него иностранных финансовых инструментов. Оба выдвиженца планируют баллотироваться по одномандатному округу № 20.

Накануне Горсуд оставил в силе отказы в регистрации представителя "Новых людей" Дмитрия Гинтовта, а также кандидатов от "Справедливой России" Артема Хамитова, Александры Смолиной и Дмитрия Рогинкина. При этом суд удовлетворил иск выдвиженца "Новых людей" Дмитрия Маслова, который также оспаривал отказ ТИК зарегистрировать его на выборы в Заксобрание.

Ранее Горизбирком также отклонил жалобы кандидата от "Справедливой России" Натальи Мироновой и выдвиженца от "Яблока" Ильи Таирова на решения ТИК №36 об отказе в регистрации на выборы. Оба кандидата утверждали, что представили полный комплект документов, однако комиссия сочла, что в их бумагах отсутствовала справка об остатке средств на специальном избирательном счете.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру