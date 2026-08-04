ГИК исключил двух кандидатов из общегородского списка ЛДПР на выборы в ЗакС

Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 августа исключила двух кандидатов из общегородского списка ЛДПР на выборы в Законодательное собрание. Члены Горизбиркома поддержали решение единогласно.

Из списка ЛДПР по единому избирательному округу убрали кандидатов партии Светлану Звездину и Кирилла Смирнова. По словам сотрудника ГИК Дениса Козенко, выдвиженцы подали соответствующие заявления об отказе от участия в выборах 3 августа. В общегородском списке ЛДПР на выборы в городской парламент осталось 67 человек.

Петербургское отделение ЛДПР утвердило кандидатов на выборы в Заксобрание в начале июля. В первую пятерку вошли лидер партии, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, первый замкоординатора реготделения Иван Есипов, депутаты городского парламента Павел Иткин и Максим Яковлев, а также замкоординатора отделения Александр Устименко.

Кроме того, партия выдвинула кандидатов по всем 25 одномандатным округам. Устименко, Иткин и действующий депутат ЗакСа Андрей Малков идут на выборы по одномандатным округам №4, №22 и №21 соответственно.

ЛДПР последней среди политических партий Петербурга зарегистрировала общегородской список кандидатов. Ранее эту процедуру прошли "Зеленые", "Единая Россия", "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия". Единственной партией, которой не удалось зарегистрировать список кандидатов по единому избирательному округу, осталось "Яблоко". Члены Горизбиркома отказали реготделению в регистрации и сослались на отсутствие первого финансового отчета, а также ошибки в доверенностях уполномоченных представителей партии по финансовым вопросам. После Центральная избирательная комиссия оставила жалобу "яблочников" на решение ГИК без удовлетворения. До этого из избирательной кампании выбыла "Родина" — комиссия отказала партии еще на этапе заверения списка.

Выборы в Заксобрание Петербурга состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти даты горожане выберут депутатов Госдумы и МО "Автово". В МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" теризбиркомы назначили дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру