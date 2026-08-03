"Яблочника" Хорзова потребовали снять с выборов через суд

Кандидат от "Яблока" Дмитрий Хорзов сообщил 3 августа о судебном иске с попыткой оспорить его регистрацию на выборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу №20. Городской суд Петербурга зарегистрировал иск 31 июля, его подал кандидат от ЛДПР Владимир Осмоловский, зарегистрированный по тому же округу. Заседание назначено на 5 августа.

"Кандидат от ЛДПР (экс-кандидат от "Новых людей") подал в суд с требованием отменить мою регистрацию кандидатом в Законодательное собрание", — написал Хорзов в социальных сетях.

Иск подан к ТИК №19, которая зарегистрировала Хорзова кандидатом. Сам Хорзов проходит по делу как заинтересованная сторона.

Согласно исковому заявлению, с которым ознакомился ЗАКС.Ру, Осмоловский требует признать решение о регистрации "яблочника" незаконным и подлежащим отмене. Хорзов представил 15 июля документы в ТИК для выдвижения на выборы. При этом, как отмечает представитель ЛДПР, уведомление об отсутствии у "яблочника" вкладов, наличности и ценностей в иностранных банках датировалось 27 июня.

Отсюда Осмоловский делает вывод, что в промежутке между двумя датами Хорзов "не был ограничен открыть счета в иностранных банках либо приобрести иностранные финансовые инструменты", и потому предоставленная "яблочником" справка не может подтверждать отсутствие у него иностранных активов. К этому он добавил, что ТИК знала о выявленном недочете и известила Хорзова об этом.

"Заинтересованное лицо [Хорзов. — ЗАКС.Ру] не представило уточненное уведомление и не внесло в него соответствующих изменений, а ТИК не среагировала должным образом и не отказала Хорзову Д.В. в регистрации", — говорится в иске.

Напомним, о проблемах с документами у Хорзова ТИК №19 сообщила в конце июля. В числе претензий к его документам, кроме уведомления об отсутствии иностранных счетов, называли недочеты в данных о несовершеннолетнем ребенке, отсутствие сведений об основном месте работы и заверенных копий подтверждающих документов. Решение о регистрации Хорзова ТИК приняла 24 июля.

Ранее Горсуд снял с выборов кандидата в ЗакС по одномандатному округу №6, главу МО "Северный" Юрия Куликова, выдвинутого от "Новых людей". Иск подал его конкурент по округу, кандидат от "Зеленых" и депутат Заксобрания Михаил Амосов. Причиной для этого стала музыка в видеоролике, который Куликов выложил в честь регистрации кандидатом.

Выборы назначены на 20 сентября, петербуржцам предстоит выбирать депутатов ЗакСа и Государственной думы, а также депутатов МО "Автово". Кроме того, состоятся довыборы в три муниципалитета города.

Андрей Казарлыга / Фото: Дмитрий Хорзов