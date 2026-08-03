ГИК отклонила жалобы кандидатов "Яблока" и СР на решения ТИК

Петербургская избирательная комиссия 3 августа отклонила жалобы кандидата от "Справедливой России" Натальи Мироновой и выдвиженца от "Яблока" Ильи Таирова на действия ТИК №36. Представители обеих партий планировали выдвигаться по одномандатному округу №5, однако получили отказы в регистрации на выборы в Законодательное собрание.

В обоих случаях территориальная избирательная комиссия не обнаружила в личном деле кандидатов одно из приложений к финансовому отчету — справку об остатке средств на специальном избирательном счете. По словам члена Горизбиркома Олега Зацепы, Миронова представила рабочей группе ГИК видеозапись, на которой эта справка также не видна в кадре в момент передачи документов в комиссию. При этом в описи документов справку отдельно не указали, в чем, по мнению Зацепы, "кроется противоречие" между словами выдвиженца и сотрудников ТИК. Письменное подтверждение Миронова подписала. Сама кандидат настаивает, что сдала справку вместе с остальными документами.

— С учетом изложенных мной обстоятельств рабочая группа пришла к выводу о невозможности удовлетворить жалобу кандидата, — сказал Зацепа.

Член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик отметила, что использованная ТИК в описи формулировка "иные документы" в случае с Мироновой не позволяет достоверно установить, какие именно бумаги кандидат представила вместе с финансовым отчетом. При этом, по ее мнению, необходимость конкретизации представленных бумаг предусмотрена нормой закона. В связи с этим она предложила дополнить проект решения ГИК выводом о неудовлетворительной работе ТИК.

При рассмотрении жалобы Таирова Зацепа сообщил, что "фабула очень похожа на предыдущее дело". Отличием стало лишь отсутствие видеозаписи, которую кандидат мог бы использовать в качестве подтверждения передачи документов в комиссию. Рабочая группа предложила жалобу Таирова оставить без удовлетворения.

Член ГИК от "Яблока" Павел Шапчиц, в свою очередь, предложил дополнить мотивировочную часть проекта решения по жалобе Таирова указанием на необходимость более детально фиксировать сведения о принимаемых документах. В частности, по его мнению, в описи следует указывать наименование каждого документа, его реквизиты и количество листов. Присутствующая на заседании председатель ТИК №36 выступила лаконично, заявив, что ей нечего добавить к ранее озвученной позиции рабочей группы Горизбиркома. В результате члены ГИК отклонили жалобы Таирова и Мироновой. Поправки Фесик и Шапчица к решениям Горизбиркома принимать не стали.

Таиров и Миронова собирались выдвигаться по одномандатному округу №5, расположенному в Выборгском и Калининском районах. Решениями ТИК на этой территории зарегистрированы Игорь Андреев (КПРФ), Станислав Корольков (ЛДПР) и Наталия Никишина ("Единая Россия").

В рамках текущей избирательной кампании сотрудники Горизбиркома успели рассмотреть жалобы восьмерых кандидатов-одномандатников, представляющих партии "Яблоко", "Справедливая Россия" и ЛДПР. По итогам заседания члены ГИК отклонили все обращения выдвиженцев, кроме жалобы "яблочницы" Марины Песляк, планирующей баллотироваться в Заксобрание по избирательному округу №6. Члены комиссии обязали теризбирком повторно рассмотреть вопрос о ее регистрации на выборы.

Отметим, рассмотрение жалоб кандидатов-одномандатников происходит и в Городском суде. Например, соответствующие иски подали представители "Новых людей" Дмитрий Маслов и Дмитрий Гинтовт, кандидаты от СР Ирина Туманова, Артем Хамитов и Дмитрий Рогинкин. Горсуд рассмотрит их сегодня, 3 августа.

Выборы в Заксобрание назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним продлится с 18 по 20 сентября. Одновременно в эти даты петербуржцы выберут депутатов Государственной думы и МО "Автово". Дополнительные выборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру