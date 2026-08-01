На довыборы в три муниципалитета зарегистрированы 39 кандидатов

В общей сложности 39 кандидатов зарегистрированы на довыборы в три муниципалитета Петербурга, рассказал 1 августа в социальных сетях председатель Городской избирательной комиссии Максим Мейксин. Регистрация кандидатов на довыборы в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль" завершилась накануне, 31 июля.

В "Красненькую речку" зарегистрированы 20 кандидатов, одна половина из которых выдвинута от партий, а другая является самовыдвиженцами. В "Новоизмайловское" зарегистрированы 12 кандидатов от партий, в "Оккервиль" — пять кандидатов от партий и два самовыдвиженца.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, в числе зарегистрированных в кандидатов в "Новоизмайловское" оказалась глава петербургского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева. В "Красненькой речке" первыми кандидатами оказались член Молодежного парламента Елизавета Баутрель (Довжик) и директор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Юлия Степанова. Обе они прошли этап регистрации.

Довыборы в муниципалитеты назначены на 20 сентября, голосование будет длиться три дня. Также в эти дни пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и Государственной думы, а также выборы в совет МО "Автово".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру