Памфилова встретилась с членами избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обсудила 31 июля с членами избиркомов Петербурга подготовку к Единому дню голосования, сообщили в Горизбиркоме. Участниками встречи стали члены ГИК и председатели территориальных избирательных комиссий города.

Участие во встрече приняли, в частности, глава ГИК Максим Мейксин, секретарь Екатерина Астафьева и члены комиссии Денис Козенко, Юрий Кузьмин и Екатерина Фесик. Темой для беседы стало проведение выборов в сентябре 2026 года.

"Особое внимание было уделено взаимодействию между ЦИК России и избирательными комиссиями Санкт-Петербурга при решении ключевых организационных задач", — сообщили в Горизбиркоме.

Накануне Памфилова встретилась в Петербурге с губернатором Александром Бегловым. В беседе она отметила, что предстоящие выборы будут проходить в условиях "уникального опыта проведения голосования", имея в виду СВО. Беглов, в свою очередь, назвал приоритетом при проведении выборов "открытость и прозрачность голосования".

Выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним будет длиться три дня. В Петербурге будут выбирать депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Помимо этого, состоятся выборы в МО "Автово" и довыборы в три муниципалитета.

Андрей Казарлыга / Фото: Петербургская избирательная комиссия