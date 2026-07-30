Беглов обсудил с Памфиловой готовность Петербурга к сентябрьским выборам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 июля провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссией Эллой Памфиловой в Смольном, сообщили в пресс-службе городской администрации. Стороны обсудили подготовку Северной столицы к сентябрьским выборам. По словам Беглова, приоритетом текущей избирательной кампании является "открытость и прозрачность голосования".

"Подготовка к выборам ведется в плановом режиме. Приоритет — открытость и прозрачность голосования", — заявил Беглов.

Глава города добавил, что власти Петербурга выполняют методические рекомендации ЦИК и оказывают содействие Горизбиркому в организации выборов. В частности, Смольный участвует в подготовке помещений для голосования, занимается вопросами безопасности избирателей и обеспечением дополнительного электроснабжения в период выборов. Кроме того, город работает над созданием доступной среды для маломобильных граждан, организацией видеонаблюдения и привлечением волонтеров для помощи на участках.

Памфилова, в свою очередь, поблагодарила Беглова за поддержку избирательных комиссий Петербурга. Она заявила, что выборы в 2026 году будут проходить в условиях "уникального опыта проведения голосования", во время специальной военной операции.

"Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим", — сказала глава Центризбиркома.

Ранее в тот же день Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали в Ротонде Мариинского дворца соглашение об использовании безэкипажных катеров для доставки документов в дни выборов. В мероприятии также участвовал председатель Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Тогда же в акватории реки Мойки испытали катер "Странник 575" производства компании Sitronics Group, входящей в состав АФК "Система".

В прошлый свой визит в Петербург Памфилова также обсуждала с Бегловым подготовку к сентябрьским выборам. Тогда она поблагодарила городские власти за оперативность и эффективное сотрудничество с ЦИК в вопросах организации избирательной кампании.

Выборы назначены на 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и МО "Автово". В трех муниципалитетах города также состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный