В Петербурге представили безэкипажные катера для доставки документов на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали 30 июля в Мариинском дворце соглашение об использовании безэкипажных катеров для доставки избирательной документации в дни выборов, сообщили в пресс-службе ЦИК. В этот же день судно испытали в акватории реки Мойки. Предполагается, что с помощью новых катеров можно будет доставлять документы в труднодоступные точки городов России.

Безэкипажные аппараты будут доставлять избирательную документацию по воде и воздуху. Кроме того, с помощью катеров собираются доставлять итоговые протоколы в территориальные комиссии после подсчета голосов.

Впервые применить новую технологию во время сентябрьских выборов собираются в Карелии, Архангельской и Кемеровской областях. По словам главы ЦИК, в дальнейшем беспилотные аппараты начнут применять в дни выборов и в других регионах страны.

"Моя принципиальная позиция заключается в том, что любые технологические решения должны не ослаблять, а усиливать гарантии реализации избирательных прав граждан и расширять их электоральные возможности", - приводят слова Памфиловой в пресс-службе ЦИК.

Евтушенков, в свою очередь, поблагодарил представителей Центризбиркома за готовностью применять передовые технологии на выборах депутатов Государственной думы.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября. В Петербурге также пройдут выборы депутатов Законодательного собрания и МО "Автово", а в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль" запланированы дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: Центральная избирательная комиссия