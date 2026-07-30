ФАС выявила сговор с участием петербургской компании на 15 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба 30 июля заявила о раскрытии сговора при реализации проектов по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов для твердых коммунальных отходов в рамках соглашения на сумму 14,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Соглашение действовало с 2021 по 2026 год. Среди нарушителей антимонопольного законодательства ФАС упомянула петербургскую компанию "СК "Гидрокор".

У представителей ФАС также возникли вопросы к действиям компании "Республиканский экологический оператор" и ряду других хозяйствующих субъектов и органов власти.

По версии представителей антимонопольной службы, участники соглашения использовали концессионную модель для обхода требований закона о госзакупках. Строительство объектов финансировалось в основном из бюджета, а условия торгов создавали преимущества для определенных подрядчиков, ограничивая конкуренцию на рынке.

Из-за действий компаний произошло неэффективное расходование бюджетных средств при реализации инфраструктурных проектов, считают в ведомстве. Сейчас участникам сговора грозят штрафы по статье о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения (ст. 14.32 КоАП).

ООО "СК "Гидрокор" зарегистрировано в Петербурге и занимается строительством инженерных объектов с 2008 года. Компания участвовала в проектах, связанных с созданием инфраструктуры обращения с отходами в Северо-Западном регионе, в частности, разрабатывала план по устранению мусора под землей Яблоновского сада в Невском районе. Тогда бюджет работ оценивался в 20 млн рублей. Проект раскритиковали горожане, считавшие рекультивацию бывшей свалки и вырубку деревьев для ликвидации мусора опасной для сада. В начале июля 2026 года главное управление Госэкспертизы также выдало отрицательное заключение на работу организации.

Алиса Ремнева