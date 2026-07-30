СК Петербурга отчитался о полной раскрываемости убийств за первые полгода

Руководитель ГСУ Следственного комитета по Петербургу Павел Выменец отчитался о результатах работы за первое полугодие 2026 года, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства. По его словам, за отчетный период в городе удалось добиться стопроцентной раскрываемости убийств.

За первые шесть месяцев 2026 года следователи рассмотрели семь тысяч сообщений граждан и раскрыли более 2,3 тысячи преступлений, в том числе свыше 1,2 тысячи тяжких и особо тяжких. Кроме того, удалось раскрыть 116 преступлений прошлых лет. По словам Выменеца, сократить сроки раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений удалось благодаря взаимодействию с оперативными службами.

За отчетный период следствие также завершило более чем 1,4 тысячи уголовных дел, свыше 1,3 тысячи из них направили в суд. Следователи также назначили более пяти тысяч судебных экспертиз и рассмотрели около 13 тысяч обращений петербуржцев.

На заседании коллегии Выменец поручил активизировать работу по выявлению коррупции и экономических преступлений, а также усилить профилактику преступности среди молодежи. После свыше 100 сотрудников ведомства получили награды и очередные специальные звания.

Ранее прокуратура Петербурга подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. По данным ведомства, за этот период количество зарегистрированных преступлений в городе сократилось на 21,5%, тяжких и особо тяжких — на 26,5%, а преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, — на 34,4%. Всего за полгода силовики выявили 23,5 тысяч случаев нарушения закона.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру