Прокуратура: Число преступлений в Петербурге снизилось на 21,5%

По итогам первых шести месяцев 2026 года в Петербурге на 21,5% снизилось общее число преступлений, об этом сообщили 21 июля в прокуратуре Петербурга. Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 26,5%, а преступлений с использованием телекоммуникационных технологий — на 34,4%.

Всего за полгода выявлено более 23,5 тысячи случаев нарушения закона. Для их устранения прокуроры внесли свыше 3 тысяч протестов и более 5 тысяч представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли свыше 5 тысяч человек.

В суды направили около 2,5 тысячи исков на общую сумму более 8,1 млрд рублей, 89% из них — в защиту прав граждан.

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате на сумму более 307 млн рублей. Также прокуроры добивались соблюдения прав участников СВО и их близких, льготников и других социально незащищенных категорий граждан.

При этом в прокуратуре отметили рост подростковой преступности. В связи с этим ведомство намерено продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Напомним, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года в Петербурге выявили 277 несовершеннолетних преступников. Это на 40,6% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года. Всего с января по май в Северной столице обнаружили 7,5 тысячи преступников, и это меньше, чем годом ранее.

Алиса Ремнева / Фото: Прокуратура Петербурга