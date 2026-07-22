"Метрострой" потребовал от Смольного 385 млн рублей

АО "Метрострой", признанное банкротом в 2021 году, потребовало взыскать с петербургской Дирекции транспортного строительства 384,98 млн рублей, сообщил 22 июля "Деловой Петербург". Заявление поступило в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Суд оставил заявление без движения до 7 августа. В материалах дела пока не уточняется, какое обязательство нарушила Дирекция транспортного строительства и на каком основании "Метрострой" предъявил требование, уточняет издание.

Конкурсный управляющий "Метростроя" Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что компания взыскивает штрафные санкции. По его словам, в январе 2025 года "Метрострой" уже взыскал с Дирекции транспортного строительства 637 млн рублей долга за работы по старым контрактам на строительство метро.

Речь шла о строительстве участков Лахтинско-Правобережной линии "Спасская" — "Морской фасад" и Красносельско-Калининской линии "Казаковская" — "Путиловская". Суд признал доказанным, что Дирекция транспортного строительства не оплатила выполненные работы.

Теперь компания требует неустойку за просрочку выплаты долга. По словам Кузнецова, ее размер составил 384,98 млн рублей.

Компания "Метрострой" была признана банкротом в 2021 году из-за финансовых проблем и многомиллиардных долгов. Еще до этого Петербург и ВТБ создали АО "Метрострой Северной столицы" (МССС), которое занялось строительством подземки в Петербурге.

В октябре 2021 года ЗАКС.Ру писал о подписании контракта между МССС и Смольным. Новая компания получила тогда статус единственного поставщика Петербурга по проектированию, строительству и реконструкции метро. В январе 2026 года ВТБ передал в дар Смольному свою долю в уставном капитале МССС.

Сейчас, помимо МССС, работами в петербургском метро также занимается компания "Бамтоннельстрой-Мост". Она проектирует и строит депо "Красносельское". Помимо этого, она является генподрядчиком по строительству городских этапов Широтной магистрали скоростного движения (кроме участка с мостом через Неву). Накануне стало известно о планах строительства в Петербурге надземного метро. В состав рабочей группы входит компания "Бамтоннельстрой-Мост".

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру