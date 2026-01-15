ВТБ передаст Смольному свои акции "Метростроя Северной столицы"

Правительство Петербурга готовится принять в дар от банка ВТБ принадлежащие ему акции АО "Метрострой Северной столицы", проект постановления об этом появился 15 января на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Всего город должен будет получить 350 акций МССС.

"Принять от Банка ВТБ (ПАО) в государственную собственность Санкт-Петербурга в качестве дара 350 акций обыкновенных акционерного общества "Метрострой Северной Столицы", <...> что составляет 14,0281 процента уставного капитала общества", — говорится в проекте постановления "О принятии дара Санкт-Петербургом".

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 100 рублей. Сейчас городу принадлежит 85,97 % акций МССС, остальные находятся в собственности ВТБ. О передаче этой доли и говорится в документе.

Это не первый случай, когда Смольному передают акции МССС. Ранее город уже получил в дар 65 % акций компании, что позволило ему довести свою долю в предприятии до существующего значения. Сама компания была создана в 2020 году правительством Петербурга и группой ВТБ для проведения строительных работ на объектах городской подземки.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного