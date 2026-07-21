Беглов посетил Казанский собор в День Казанской иконы Божией Матери

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 июля принял участие в праздничной литургии в Казанском кафедральном соборе по случаю Дня памяти Казанской иконы Божией Матери. Церемонию провел митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. Беглов поблагодарил митрополита за его служение и пожелал петербуржцам здоровья, сил и благополучия.

"Почти четыре с половиной столетия назад в Казани народ обрел эту святыню. И до сих пор Казанская икона Божией Матери остается заступницей нашего Отечества. И, конечно, оберегает город святого Петра — наш Санкт‑Петербург", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

На службу приехала делегация Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Ее составили представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской православной церкви в Сингапуре, Индонезии, Малайзии, Папуа — Новой Гвинее и Восточном Тиморе.

С Днем памяти Казанской иконы Божией Матери петербуржцев также поздравил председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Он отметил, что икона остается для верующих одной из главных святынь, перед которой молятся о защите, мире и духовной силе.

Казанскую икону Божией Матери обнаружили после пожара в Казани в 1579 году. В честь события установили праздник явления Казанской иконы Божией Матери. В 1708 году список с иконы принесли в Петербург по приказу императора Петра Великого. До 1737 года святыня находилась в церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году ее перенесли в Казанский собор.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный