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Новости 21 июля 2026, 11:01

В Госстройнадзоре Ленобласти появился новый руководитель

фото ЗакС политика В Госстройнадзоре Ленобласти появился новый руководитель

Новым главой комитета государственного строительного надзора Ленинградской области назначен Алексей Пасько, который ранее был зампредом ведомства, сообщили 21 июля в правительстве региона. К исполнению обязанностей он приступает с этого же дня.

"Будем усиливать профилактику нарушений, выявлять риски на ранних этапах, повышать качество проектной документации, сокращать количество повторных замечаний и задержек при прохождении экспертизы и разрешительных процедур", — поделился планами Пасько.

Пасько родился в Москве в 1986 году, окончил ИТМО и СПбГАСУ с квалификацией инженера. Работал в петербургском Управлении строительными проектами, где дослужился до должности заместителя директора по строительству.

С декабря 2021 года Пасько занимал должность зампреда комитета строительного надзора, с июля 2025 года — зампреда комитета по строительству. Награжден благодарностями губернаторов Петербурга и Ленобласти и почетной грамотой губернатора Петербурга.

Ранее ЗАКС.Ру писал о назначении в администрации Петродворцового района. Там с 20 июля должность заместителя главы администрации занимает бывшая глава Петродворцового отделения судебных приставов Екатерина Сальникова. В ФССП она работала на протяжении двух десятков лет.

Андрей Казарлыга / Фото: Админка Ленобласти


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