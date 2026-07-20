Бывший судебный пристав Сальникова стала замглавы Петродворцового района

Экс-глава Петродворцового отделения судебных приставов Екатерина Сальникова перешла на должность заместителя главы администрации Петродворцового района Петербурга, обратил внимание "Вечерний Питер" 20 июля. До перехода на государственную гражданскую службу она около 20 лет работала в структурах ФССП. Сальникова имеет звание капитана внутренней службы.

"С 20 июля 2026 года назначена на должность заместителя главы администрации Петродворцового района Санкт‑Петербурга", — говорится на сайте районной администрации.

В декабре 2025 года силовики задержали замглавы Петродворцового района Максима Петрова. По данным "Фонтанки", дело связано с расследованием в отношении заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова. Речь могла идти о распределении средств в связи с проведением специальной военной операции.

Алиса Ремнева / Фото: Администрация Петродворцового района