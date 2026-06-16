Первым зампредом комитета по физкультуре и спорту стал Фациевич-Слинченко

Бывший заместитель главы администрации Приморского района Владимир Фациевич-Слинченко перешел на должность первого зампредседателя комитета по физической культуре и спорту, обратил 16 июня внимание канал "Вечерний Питер". Имя и портрет чиновника появились на странице ведомства на сайте Смольного.

Неделю назад городские СМИ сообщили, что Фациевич-Слинченко покинул администрацию Приморского района. Пост замглавы администрации заняла бывшая зампред комитета по молодежной политике Ольга Максимова.

Фациевич-Слинченко работал в администрации Приморского района с лета 2023 года. До этого он около девяти лет находился на должности начальника отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Выборгского района.

Накануне губернатор Александр Беглов освободил от должности начальника управления социального питания Алену Мироненко, занимавшую этот пост с 2021 года. Временно исполнять обязанности главы стала заместитель начальника УСП Маргарита Коршунова. Она работает в ведомстве с сентября 2025 года.

Екатерина Гусева / Фото: Администрация Приморского района