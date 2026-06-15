Новым начальником управления социального питания стала Маргарита Коршунова

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 июня освободил от должности начальника управления социального питания Алену Мироненко. Временно исполняющей обязанности назначили заместителя начальника управления социального питания Маргариту Коршунову. Она приступит к работе с 16 июня.

Коршунова родилась в Петербурге в 1985 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности "экономика и управление на предприятии водного транспорта". Судя по социальным сетям Коршуновой, она работает в УСП как минимум с сентября 2025 года.

До 2019 года Мироненко трудилась на посту заместителя главы администрации Центрального района, где курировала вопросы, связанные с госзакупками и жилищной программой. После она перешла работать в Смольный. В 2021 году она заняла должность начальника управления социального питания после задержания предыдущего главы ведомства Алексея Барабанщикова по делу о поставках питания в школы Красносельского района.

Управление социального питания занимается организацией системы питания в детских дошкольных учреждениях, заведениях общего и профессионального образования.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру