Беглов утвердил Муровца во главе комитета по энергетике

Алексей Муровец с 27 июля назначен председателем петербургского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, сообщили в Смольном. До этого он руководил ведомством в статусе временно исполняющего обязанности главы. Распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Беглов.

"С 27 июля 2026 года на должность председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению назначен Алексей Муровец", — говорится в сообщении Смольного.

До этого времени Муровец замещал должность первого зампреда комитета и был врио его главы.

Муровцу 43 года, в статусе врио главы он руководил комитетом с августа 2025 года. В самом комитете он к тому моменту проработал около полугода. До этого, с января 2021 по февраль 2025 года, он возглавлял АО "Петроэлектросбыт".

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению