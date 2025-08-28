Станислав Протасов назначен на пост главы комитета по тарифам

Губернатор Петербурга Александр Беглов 28 августа назначил на должность председателя комитета по тарифам Станислава Протасова. До этого Протасов возглавлял комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

С 2005 по 2019 год Протасов работал на руководящих должностях в энергетических структурах: АО "Петроэлектросбыт", АО "Петербургская сбытовая компания", ООО "Северная сбытовая компания", ООО "Омская энергосбытовая компания". С 2019 года занимал должность заместителя гендиректора в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Комитет по энергетике и инженерному обеспечению он возглавлял с апреля 2022 года.

Временно исполняющим обязанности комитета по энергетике назначен первый заместитель Алексей Муровец. До февраля 2025 года он руководил АО "Петроэлектросбыт".

В начале недели губернатор Беглов объявил об уходе из Смольного Алексея Малухина, который почти три года возглавлял комитет по тарифам. Как объяснили в Смольном, Малухин в скором времени должен перейти на новую работу.

Константин Леньков / Фото Смольный