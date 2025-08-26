Глава комитета по тарифам Алексей Малухин покидает Смольный

Председатель комитета по тарифам Петербурга Алексей Малухин покидает свою должность, объявил губернатор Петербурга Александр Беглов 26 августа. Малухин занимал эту должность с ноября 2022 года. Временно исполняющим обязанности председателя комитета по тарифам назначен первый зампред Гасан Сафаров.

Губернатор объявил, что Малухин в скором времени перейдет на новую должность на федеральном уровне, однако не уточнил, какую именно.

Малухин в прошлом работал в руководстве ГУП "Водоканал Санкт-Петербург", занимал должность заместителя генерального директора. Также он являлся первым заместителем председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению. До 2019 года Малухин руководил службой по тарифам в администрации Нижегородской области.

Константин Леньков / Фото Смольный