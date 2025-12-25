Поляков подтвердил уход Енокаева с поста главы комтранса

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в разговоре с ЗАКС.Ру 25 декабря подтвердил уход председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева с должности. Завтра состоится его последний рабочий день на этом посту. Исполняющим обязанности главы комитета станет первый заместитель Дмитрий Ваньчков.

— Завтра, действительно, председатель комитета по транспорту [Валентин Енокаев] завершает работу в Петербурге и двигается дальше на повышение. Конечно, терять ценных кадров всегда тяжело с учетом того, что большую работу совместно проделали. В любом случае сложно расставаться с людьми, которые сделали многое и добились больших успехов, — сказал Поляков.

Сам Енокаев отказался разговаривать с корреспондентом ЗАКС.Ру. По информации СМИ, он может занять руководящую должность в бизнес-структурах. Среди возможных вариантов упоминается компания "Яндекс".

Енокаев возглавлял комтранс с сентября 2022 года. До назначения на руководящую должность он в течение двух лет был заместителем председателя комитета. Сообщения СМИ о возможном уходе Енокаева из Смольного появились в конце прошлой недели, 19 декабря. Вся карьера чиновника так или иначе была связана с транспортной отраслью. В 2007 году он возглавлял отдел в СК "Импульс", где занимался проектами по возведению подземных парковок. С 2008 года трудился в компании "Геоизол" и занимался инженерной подготовкой территории и строительства инженерной инфраструктуры олимпийских объектов в Сочи. С 2013 года и до перехода в Смольный был заместителем генерального директора в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти".

В 2019 году Енокаев стал победителем федерального конкурса "Лидеры России", на котором представил проект, направленный на повышение престижа представителей транспортной отрасли среди молодежи. В основном суть идеи сводилась к организации экскурсий для подростков на объекты транспортной инфраструктуры, например, в аэропорты и трамвайные депо. Инициатива действовала около года до начала пандемии коронавируса. Также в 2019 году 34-летний Енокаев встречался с президентом Владимиром Путиным. Тогда он представил главе государства идеи развития транспортной системы Петербурга и проект Широтной магистрали скоростного движения в частности.

Константин Леньков / Фото: Валентин Енокаев