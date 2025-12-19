ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 декабря 2025, 12:38

Глава комтранса Валентин Енокаев покидает Смольный

фото ЗакС политика Глава комтранса Валентин Енокаев покидает Смольный

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев уходит со своего поста, сообщили городские СМИ 19 декабря. По данным журналистов из "Ротонды", чиновник намерен перейти на работу в бизнес. Корреспонденту ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства заявили, что не располагают информацией о кадровых перестановках в комитете. 

"Фонтанка" уточняет, что заявление об уходе с должности еще не написано, но концептуальное решение принято. По информации издания, Енокаев может уволиться на следующей неделе. 

Енокаев возглавил комитет в сентябре 2022 года. До этого он два года занимал должность первого заместителя председателя комтранса. 

В прошлом он являлся директором проектов офиса цифровизации промышленности корпоративного центра ПАО "Ростелеком". Также он трудился на руководящих должностях в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Принимал активное участие в строительстве ЗСД. В 2019 году стал победителем всероссийского конкурса "Лидеры России".

Константин Леньков


