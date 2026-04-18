Ушаков покинул пост главы Московского района в свое 70-летие

Глава администрации Московского района Петербурга Владимир Ушаков 17 апреля покинул свой пост, который занимал более 11 лет. В этот день чиновнику исполнилось 70 лет. Ушаков рассказал своим подписчикам о последнем дне на посту главы в социальных сетях, а также поблагодарил жителей за поздравления с юбилеем, доверие к его работе и "неравнодушие к судьбе района".

"Сегодня мой последний день на посту главы администрации Московского района. Это был насыщенный путь – четверть века служению нашему району. И я искренне благодарен судьбе за возможность работать для вас и вместе с вами", – написал Ушаков.

Исполняющим обязанности главы районной администрации назначена Александра Захарова, занимающая пост первого заместителя. В администрации она работает с 2012 года. На должность первого заместителя Захарову назначили в 2021 году.

Ушаков работал в районной администрации с 2000 года. С 2003 года он трудился на должности первого заместителя. Проработав на этом посту более 10 лет, чиновник ушел на повышение и возглавил администрацию района в статусе временно исполняющего обязанности в октябре 2014 года. В середине декабря 2014 года приставку врио убрали по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко.

