Новости 18 мая 2026, 18:25

Экс-глава комздрава Юрий Шишкин стал главрачом Гатчинской больницы

фото ЗакС политика

Бывший советник губернатора Александра Беглова и экс-глава комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Шишкин назначен на должность главного врача Гатчинской клинической межрайонной больницы в Ленинградской области, сообщила 18 мая "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Шишкина сотрудникам больницы представил председатель комздрава Ленобласти Александр Жарков.

"Юрий Шишкин проявил себя как талантливый руководитель, понимающий задачи и потребности каждого звена медучреждения и проводящий результативную политику. Опыт и организаторские способности нового главврача Гатчинской КМБ, безусловно, послужат дальнейшему развитию клиники и на благо гатчинского здравоохранения в целом", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Шишкин окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова по специальности "Лечебное дело" и ординатуру по организации здравоохранения. Возглавлял комитет по здравоохранению Петербурга в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года. После этого перешел на должность советника губернатора. В прошлом Шишкин руководил городской больницей № 9 на Крестовском острове.

Новым советником губернатора стал Юрий Линец, утверждает издание. В апреле он ушел с поста руководителя Александровской больницы спустя 13 лет работы после задержания Следкомом заведующего моргом учреждения по подозрению в незаконной передаче биоматериалов.

Отметим, кадровые перестановки в сфере здравоохранения Петербурга происходят на фоне решения вице-губернатора Владимира Омельницкого, курирующего данное направление в Смольном, сменить род занятий и баллотироваться в депутаты Законодательного собрания на предстоящих выборах. Подробнее о выдвижении Омельницкого читайте в материале ЗАКС.Ру

Екатерина Гусева / Фото: Комитет здравоохранения Петербурга


